أردوغان: إسرائيل "دولة إرهابية" وارتكبت إبادة جماعية في غزة

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل واصفا إياها بأنها "دولة إرهابية" واتهمها خلال كلمته أمام البرلمان بـ"ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي في غزة"، مؤكدا على وجهة نظره بأن حركة حماس ليست منظمة إرهابية.

وفي مقطع فيديو عرضته قناة "العربية" أثناء حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "راحل" عن منصبه.

وقال أردوغان: "إذا واصلت إسرائيل مجزرتها فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية".

وتابع الرئيس التركي: "هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة وستتخذ تركيا خطوات على الساحة الدولية لوقفها".

مضيفا: "تركيا ستعمل على الساحة الدولية لضمان اعتبار المستوطنين الإسرائيليين إرهابيين".

وتزامنت تصريحات أردوغان مع اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في غزة، فيما قالت تل أبيب إنها عملية "دقيقة وموجهة" ضد عناصر حركة حماس.