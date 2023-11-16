هيفاء أبو غزالة تشكر مصر على جهودها في إيصال المساعدات إلى غزة

شكرت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، في مؤتمر صحفي لتدشين قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، مصر على جهودها في إيصال المساعدات إلى القطاع.

وأشارت إلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر ضد الفلسطينيين في القطاع، واستهدف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية في غزة، مشددة على أن دول العالم عليها إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت أبو غزالة أن القافلة التي ستطلقها جامعة الدول العربية لغزة ستكون تجهيزات طبية وصحية، وأن هذا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وتابعت أن الهلال الأحمر المصري يقوم بمجهود كبير في هذه الفترة والفترات السابقة.

وقامت بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، و السيدة انتصار السيسي، على ما تقوم به مصر من أجل الأشقاء في غزة، ومن أجل وقف الحرب، وإدخال المساعدات.

ونوهت إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بضرب المستشفيات، ويقوم بقتل الأطفال الصغار، وهناك مجازر ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ولفتت إلى أن الأسبوع القادم سيكون به يوم الطفل العالمي، فكيف سيتم الاحتفال، وكيف سيتم الاحتفال بمرور 75 عاما على حقوق الإنسان، وهناك مجازر ترتكب في حق الأطفال في غزة.

وأضافت أنه سيتم تجهيز المساعدات وتسليميها للقطاع الأسبوع القادم.