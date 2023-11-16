أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 315 ألفا و620 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 315 ألفا و620 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية حسبما أوردت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و388 دبابة، و10 آلاف و212 من المركبات المدرعة، و7 آلاف و683 من النظم المدفعية، و892 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و585 من أنظمة الدفاع الجوي، و323 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و60 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1084 من المعدات الخاصة، و5 آلاف و689 طائرة مسيرة، وإسقاط 1563 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".