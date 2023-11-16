البروفيسور مجدي يعقوب يرفض الاحتفال بعيد ميلاده الـ88 تضامنًا مع غزة

قرر مركز القلب للدكتور مجدى يعقوب بأسوان، رفض الاحتفال بعيد ميلاد "السير" الـ88 داخل مركز أسوان، مؤكدا أن ذلك تضامناً مع أحداث غزة والاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى.

وكان مركز القلب بأسوان، وعدد من أبناء المجتمع الأسوانى يحتفلون كل عام فى السادس عشر من نوفمبر، بعيد ميلاد جراح القلب العالمى السير مجدى يعقوب، ويأخذون معهم التورتة والهدايا إلى المركز لإقامة احتفالية صغيرة بهذه المناسبة مع حرصهم على عدم تعطيل العمل وإزعاج المرضى داخل مركز القلب.

ويتزامن اليوم 16 نوفمبر بميلاد جراح القلوب البروفيسور العالمى الدكتور مجدى يعقوب، حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1935 بمحافظة الشرقية، وتخرج فى كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1957، وبدأ مسيرة ناجحة مع الطب والجراحة فى مصر وبريطانيا، وعمل لأكثر من 20 عاما كأستاذ لجراحة القلب والصدر فى جمعية القلب البريطانى، وحصل الدكتور مجدى يعقوب على وسام الاستحقاق البريطانى لسنة 2014 من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، كذلك حصل على قلادة النيل أعلى وسام استحقاق فى مصر فى مطلع 2011 من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

الدكتور مجدي يعقوب

هو مجدي حبيب يعقوب ولد في 16 شهر نوفمبر عامر 1935، هو بروفيسور مصري وجراح قلب بارز، من مواليد مدينة بلبيس، محافظة الشرقية، مصر، لعائلة قبطية أرثوذكسية، وتنحدر أصولها من المنيا.

ودرس الطب في جامعة القاهرة وتعلم في شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا في عام 1962 ليعمل في مستشفى الصدر بلندن، ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد منذ عام 1969 وحتى 2001)،

وشغل منصب مدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم منذ عام 1992 وعين أستاذًا في المعهد القومي للقلب والرئة في عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967.

وفي عام 1980 قام بعملية نقل قلب للمريض دريك موريس، والذي أصبح أطول مريض نقل قلب أوروبي على قيد الحياة حتى موته في يوليو 2005. من بين المشاهير الذين أجرى لهم عمليات كان الكوميدي البريطاني إريك موركامب، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام 1992، ويطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب «ملك القلوب».

وفي عام 2001 حين أصبح عمره 65 سنة اعتزل إجراء العمليات الجراحية واستمر كاستشاري ومُنظر لعمليات نقل الأعضاء. في عام 2006 قطع الدكتور مجدي يعقوب اعتزاله العمليات ليقود عملية معقدة تتطلب إزالة قلب مزروع في مريضة بعد شفاء قلبها الطبيعي، حيث لم يزل القلب الطبيعي للطفلة المريضة خلال عملية الزرع السابقة، والتي قام بها السير مجدي يعقوب.

وحصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن، وحصل على ألقابٍ وأوسمةٍ من أكبر الجامعات حول العالم مثل: جامعة برونيل، وجامعة كارديف، وجامعة لوفبرا، وجامعة ميدلسكس (جامعات بريطانية)، وكذلك من جامعة لوند بالسويد، وله كراس شرفية في جامعة لاهور بـباكستان، وجامعة سيينا بإيطاليا.