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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة التضامن: شكرًا للرئيس السيسي والقيادة السياسية لدعم أهالي غزة

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية، والتحالف الوطني على دعم أهالي غزة.

وقالت "القباج" خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لغزة، اليوم الخميس: "بالنيابة عن جامعة الدول العربية نرسل تحية شكر وتقدير لموقف القيادة المصرية الذي أثبت حكمة ورجولة وقوة وباسلة في زمن ضنت عليه فيه الرجولة في موقف قوى يحمي الأرض والعرًض، وفي نفس الوقت يساند ويدعم الفئات المستضعفة في قطاع غزة، بإرسال لها الدعم السياسي والإنساني والإغاثي والطبي".

وأضافت: "شكرًا الرئيس السيسي وكافة مؤسسات الدولة الممثلة في وزارة الصحة والسكان والجهات الشريكة وأيضًا منظمات التحالف الوطني الأهلى التنموي.. كلنا شركاء نشعر بإنسانية لما يحدث في غزة".

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