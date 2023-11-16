وزيرة التضامن تشكر السيدة انتصار السيسي لزيارتها مقر الهلال الأحمر مرتين خلال 2023

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لزيارتها المركز العام للهلال الأحمر المصري مرتين هذا العام.

وأضافت القباج خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لغزة ونقلته قناة “إكسترا نيوز” أن هذه الزيارة حملت تواصلًا ورقيًا ودعمًا ومساندة لرسالة الهلال الأحمر المصري في كافة أنحاء الجمهورية وخارج القطر المصري.

كما قالت وزيرة التضامن: “إن دعم غزة بـ400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية تأتي ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع الأزمة في غزة”.

وأشارت إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها جمهورية مصر العربية إلى غزة 10 آلاف و200 طن، ومن المنظمات الدولية بإجمالي 8 آلاف و300 طن، ومن الدول غير المصرية بإجمالي 3 آلاف و200 طن بما يشمل منهم 1000 طن من دولة الكويت وليبيا.

وتابعت أن ذلك يشمل النقل الجوي والبري عبر 131 طائرة و1090 شاحنة تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بواسطة الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن هذا التنسيق والعمل المتواصل يأتي استكمالًا لدور الهلال الأحمر المصري الإغاثي والإنساني.

ويُشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت عن مبادرة إنسانية من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بقيمة 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية وفقًا لقرار مجلس الشئون الاجتماعية العرب والذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة".