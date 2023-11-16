تعرف علي موعد البلاك فرايدي2023

أيام قليلة تفصلنا عن الجمعة البيضاء ويكثر التساؤل عن موعد البلاك فرايدي 2023 في مصر عبر جوجل، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الحالية عن موعد الجمعة البيضاء والذي تقوم من خلاله معظم المحال التجارية وجميع تجار التجزئة عروضا وخصومات ضخمة تصل ببعض الأحيان إلى 70%، فضلا عن تقديم البنوك للعديد من التسهيلات لتشجيع كافة المواطنين على شراء المنتجات التي يريدوها

ومن المقرر أن البلاك فرايدي سيكون يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر في كل عام، وبذلك فإن عروض الجمعة السوداء ستتزامن هذا العام في يو م 24نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن يتم تقديم عروض مميزة من تجار التجزئة والتي ستشمل الملابس الحريمي الرجالي والأجهزة الكهربائية المختلفة، والملابس، ومستحضرات التجميل وغيرها

وتستمر العروض والخصومات تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، وينتظر الكثير من المواطنين هذه العروض والخصومات، حيث أنها تعتبر فرصة جيدة للمواطنين، لشراء الأجهزة الكهربائية المختلفة، والملابس، ومستحضرات التجميل، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وبالإضافة إلى كل ما يحتاجوه، وبدأت معظم المحلات التجارية والسلاسل الكبري في وضع لافتات للإعلان علي خصومات كبري تصل لإكثر من 50 بالمائة، كما وضعت محلات الملابس أيضا لافتات للإعلان عن العروض المختلفة ومنها اشتري قطعة والأخري بخصم 50 بالمائة أو اشتري قطعتين والثالثة مجانيا وعروض اخري لجذب المواطنين علي الشراء.

أهم ما يميز البلاك فرايدي 2023 في مصر

تتوقع أن تقدم الشركات عروض وخصومات كبري فيه للبلاك فرايدي هذا العام علي الأ جهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والاجهزة المنزلية والملابس في السلاسل التجارية الكبري وكذلك عروض علي المنتجات الاستهلاكية، فيما أعلن متجر الكتروني شهير عن خصومات وعروض قد تصل الي 90 بالمائه.



نضائح الشراء في عروض البلاك فرايدي 2023

• نصيحة للمواطنين يجب التأكد من طبيعة المنتج وصفاته ومن تاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، قبل الشراء.

• نصيحة للمواطنين يجب التأكد من سعر المنتجات وذلك قبل وبعد الخصم للتأكد من الوجود لعروض حقيقية.

• يجب طلب فاتورة الشراء وتكون فترة العروض مذكور فيها وتكون بوضوح نوع المنتج ورقمه وصفاته، وكذلك فترة الضمان، ومكانه، والسعر، وطريقة الدفع.

• يجب التأكد من التطبيق لسياسة الاستبدال والاسترجاع والتي تكون أثناء فترة العروض والتخفيضات.

• في حالة الشراء اونلاين، لابد من مراجعة جميع بيانات السلعة ومواصفاتها وذلك قبل إتمام عملية الشراء.

• يجب مقارنة السعر في الكثير من المنصات للمفاضلة في السعر والجودة.

• يجب عدم الإفصاح عن كل بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء، عبر هاتف أو بريد إلكتروني.