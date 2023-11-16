وزير الخارجية البريطاني يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس، أن الرئيس فلودمومير زيلينسكي، التقى وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون في كييف.

وتعد زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى أوكرانيا، هي الأولى بعد توليه منصبه خلفا لجيمس كيفرلي، وبعد أقل من أسبوع على عودته إلى أروقة السياسة مجددا بعدما ابتعد خلال السنوات الماضية إثر رحيله عن منصب رئيس الحكومة البريطانية "2010-2016".

وتأتي زيارة كاميرون إلى كييف، في ظل حالة من الجدل بشأن استمرار الدعم الغربي إلى أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي، بعد حوالي 19 شهرا على اندلاع الحرب التي بدأت في فبراير من العام الماضي 2022.

ونشأت حالة الجدل بعد انحسار الاهتمام الدولي بعيدا عن الحرب الأوكرانية، إثر بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي، بعد إعلان المقاومة الفلسطينية عن عملية "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات غلاف غزة.