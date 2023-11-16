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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير السعودية بالقاهرة يشكر مصر لحسن تنظيم استقبال المساعدات المقدمة لغزة

سفير السعودية بالقاهرة
سفير السعودية بالقاهرة أسامة النقلي
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أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلى، عن شكره إلى مصر لحسن تنظيم استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطينى وصولا إلى نقلها بالشاحنات إلى معبر رفح.

جاء ذلك خلال متابعته، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية سير عمل إدخال المساعدات المقدمة من الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل القطاع، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأوضح السفير أسامة - في تصريح له من أمام معبر رفح - أن الطائرة السابعة من جسر الإغاثة الجوي السعودي وصلت إلى مطار العريش، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وأشار إلى أن وقوف الشعب السعودي خلف هذه الحملة الإنسانية غير مستغرب، حيث بلغ حجم التبرعات للحملة نحو نصف مليار ريال سعودي، ولا يزال في تصاعد، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين عبر التاريخ على المستوى السياسي والإنساني.

ونوه السفير أسامة بأن حجم المساعدات الإغاثية المقدمة من المملكة وصل إلى ما يقرب من 250 طنا، ومن المتوقع أن تتضاعف خلال الأيام القادمة عبر شحنها عن طريق البحر، مؤكدا حرص المملكة على ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة، واستمرارية متابعة الحالة الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة ومحاولة تلبيتها في المجالات كافة.

سفير السعودية بالقاهرة مصر