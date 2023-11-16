تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي قبل مواجهة الليلة

يواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة.



وتقابل منتخب مصر مع نظيره جيبوتي مرتين فقط في تاريخهم واستطاع الفراعنة الفوز في كلتا المباراتين بنتيجة 4-0 ذهابا وإيابا.



وكانت تلك المباراتين في عهد المدرب حسن شحاته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2010 والذي توج بها المنتخب المصري في أنجولا.

استقر البرتغإلى روى فيتوريا على التشكيل الذى يخوض بع مواجهة جيبوتى مساء اليوم، وضمت العناصر التى يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل، ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشنأوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وعلى جبر ومحمد هاني، وفى وسط الملعب محمد الننى وإمام عاشور وطارق حامد، وفى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.



وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قيادة مباراة مصر وجيبوتي، فى الجولة الأولى لللحكم الجنوب أفريقى ألفريد شافاني، ويعأونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة.



ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".