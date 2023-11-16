خط ساخن و"واتساب" وسيارات كاسحة استعدادًا لفصل الشتاء في دمياط

قال اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، إن هناك حالة من الاستعداد القصوى لمواجهة فصل الشتاء والتصدي لأية تقلبات جوية أو نوات تصيب المحافظة خاصة بعد أن تم تنفيذ اصطفاف سيارات ومعدات الشركة للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها استعدادً لموسم الشتاء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في دمياط: “إن معدات الشركة عددها 198 معدة متنوعة من بينها 63 معدة مجهزة لخدمات الأمطار والسيول ما بين سيارات كسح حمولة 4م3، سيارات كسح حمولة 8 م3، سيارات مدمج، شفط رواسب، كباش، سيارات مجابهة سيول، طلمبات نزح، سيارات مجهزة اوناش، قلاب، سيارات فنطاس مياه، لودرات”، مؤكدًا جاهزية المعدات لمجابهة الازمات والطوارئ واية سيول وامطار محتملة خلال موسم الشتاء والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.

وأشار شاهين أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال موسم الشتاء، موضحًا مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقًا لخطة الانتشار، وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة، والتأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها ،القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها .

هذا إلى جانب متابعة إدارة الأزمات والكوارث وإنشاء غرفة عمليات لاستقبال أية بلاغات والتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

وأكد شاهين إنتظام العمل بجميع المحطات والروافع (مياه / صرف صحي) بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل، والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات.

وأضاف أن الخط الساخن يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة من خلال رقم ١٢٥ من أى خط أرضى أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠٣٠١٩٣٣٣ .