غدا.. منتخب مصر يتوجه إلى ليبيريا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة سيراليون

أنهى الجهاز الإداري للمنتخب الوطني بالتنسيق مع محمد غرابة مدير المنتخب وحلمي مشهور رئيس البعثة وعضو اتحاد الكرة اجراءات سفر البعثة غدا الجمعة، بطائرة خاصة لليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال، حيث حرم الكاف المنتخب السيراليوني من خوض المواجهات على أرضه لعدم تطابق الملاعب لشروط الجودة التي أقرها الاتحاد الأفريقي، واختارت ليبيرا لاحتضان مواجهتها مع مصر.

ويواجه منتخب مصر في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره الجيبوتي في مباراة مثيرة ومرتقبة، تجري أحداثها على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتي ينافس فيها الفراعنة وجيبوتي في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا.

وانطلق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومي 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.

ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر و هم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.