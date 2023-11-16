تعرف علي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي الليلة

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الذى سيخوض مواجهة جيبوتي مساء اليوم، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ضمت العناصر التي يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل.

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد حمدي ومحمد عبد المنعم وعلي جبر ومحمد هاني، وفي وسط الملعب محمد النني وإمام عاشور وطارق حامد، وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

يواجه منتخب مصر في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره الجيبوتي في مباراة مثيرة ومرتقبة، تجري أحداثها على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتي ينافس فيها الفراعنة وجيبوتي في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا.



وانطلق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومي 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي.



ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.



وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.

ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر و هم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.