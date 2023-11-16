الليلة.. الفراعنة في مواجهة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال

يبدأ منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالى روى فيتوريا رحلة البحث عن إحدى البطاقات التسع المؤهلة مباشرة إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026، مساء اليوم الخميس عندما يلتقي نظيره منتخب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى على استاد القاهرة الدولي.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

وقد يبدو الفراعنة محظوظين بأن عددا من منتخبات المجموعة لن تلعب على أرضها وبين جماهيرها، بداية من مباراة سيراليون التى تحدد لها 19 نوفمبر، والتى سوف تلعب فى ليبيريا.. أما إثيوبيا فمن المؤكد أنها ستلعب مثلما حدث فى تصفيات أمم أفريقيا فى مالاوى، هذا إلى جانب أن بوركينا فاسو قد تلعب مباراة العودة مع الفراعنة فى المغرب، أما جيبوتى فمن الممكن أن تلعب مباراة العودة أيضا على استاد القاهرة الدولى.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن زيادة عدد المنتخبات المتأهلة من قارة أفريقيا إلى 9.5 مقعد، وذلك بعد زيادة الفرق المشاركة في المونديال إلى 48 بدلًا من 32 منتخبا.

وقسمت عدد منتخبات القارة السمراء المشاركة في مونديال 2026 إلى 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وسوف يتأهل المتصدر من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات المتواجدة في المركز الثاني في المجموعات، ليتم تحديد فريق واحد يتأهل إلى تصفيات القارات، وذلك أملًا في الحصول على المقعد العاشر من قارة أفريقيا.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدارة مباراة الليلة إلى طاقم حكام من جنوب أفريقيا بقيادة جيلي ألفريد شافاني.

ويريد البرتغالي فيتوريا أن تكون ضربة البداية قوية بالفوز على جيبوتى وسيراليون وحصد الفراعنة 6 نقاط، من أجل اقتناص الصدارة منذ البداية، وتفادى مرحلة المطبات الصعبة قبل مواجهة بوركينا فاسو وهو المنتخب الأقوى بالمجموعة، وقد يكون المنافس المباشر للفراعنة، وقد تشهد مباراة جيبوتى هدفا قويا للمدير الفنى بإرسال رسالة لكل المتابعين للفراعنة بأن منتخب مصر قادم لا محالة من أجل الوصول إلى أمريكا.

وتعتبر مباراة جيبوتى تاريخية بالنسبة للمدير الفنى للمنتخب الوطنى، حيث إنها الأولى فى تاريخه فى تصفيات كأس العالم، حيث لم يسبق له تدريب أى منتخب قبل الفراعنة، ويسعى المدير الفنى إلى تقديم مستوى جيد ونتيجة جيدة أيضا من أجل استعادة الجماهير التى فقدها منتخب مصر فى الفترة الماضية فى المواجهات الرسمية وفى المواجهات الودية، لدرجة أن المنتخب ذهب إلى الإمارات من أجل الدعم الجماهيرى فى مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين.

وفضل فيتوريا، الاكتفاء بالتدريبات الفنية خلال معسكر الفراعنة، وعدم خوض اللاعبين تدريبات بدنية قاسية، وذلك حفاظا على الجميع من التعرض للإرهاق قبل السفر إلى ليبيريا غدا لمواجهة سيراليون هناك.

وركز فيتوريا، خلال التدريبات، على الجوانب الفنية التي تضمنها البرنامج التدريبى المعد للمواجهة لتحفيظها لجميع العناصر، بجانب مراجعة التكليفات داخل الملعب.

ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي فيتوريا مواجهة جيبوتي، بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وفي الدفاع الرباعي: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، عمر كمال عبدالواحد، وفي الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، بينما يقود خط الهجوم الثلاثي محمود حسن «تريزيجه»، مصطفى محمد، محمد صلاح.