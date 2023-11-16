جيش الاحتلال: نفذنا ضربة جوية على منزل إسماعيل هنية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ ضربة جوية على منزل زعيم حماس إسماعيل هنية، وذلك حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، في نبأ عاجل لها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن منزل هنية "استُخدم كبنية تحتية، وكثيرا ما كان بمثابة نقطة التقاء لكبار قادة حماس لتوجيه الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".

هذا وتجاوزت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة، الـ11180 شهيدًا، من بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مُسنًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 28 ألفًا كحصيلة غير نهائية.