"إن بي سي نيوز": تزايد الخلافات بين أمريكا وإسرائيل بشأن العملية العسكرية في غزة

كشف تقرير لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن تزايد الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة، وتصور الجانبين لمستقبل القطاع.

وأورد التقرير عن مسؤول أمريكي قوله، أن بلاده قلقة من غياب إجراءات إسرائيلية للحد من قتل المدنيين الفلسطينيين.

وقالت القناة إن الفجوة تتسع بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل القطاع، وقد تقود لخلاف علني في الأسابيع القادمة.

وأبدى مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي، تحدثوا للقناة، مخاوف من فكرة إقامة منطقة عازلة شمالي قطاع غزة، لحماية إسرائيل من هجمات في المستقبل.

وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات نشرتها القناة، إنه لا ينبغي أن يكون هناك تهجير للفلسطينيين من غزة أو من جزء منها.