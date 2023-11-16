تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بشكل ملحوظ، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو ” في البنك المركزي المصري نحو 33.04 جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري بداية تداولات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 37.85 جنيه للشراء و38.02 جنيه للبيع.

بينما ثبت متوسط سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند نحو 34.15 جنيه للشراء و34.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 20.31 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 ، فشهدت حالة من الاستقرار النسبي .

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 99.77 جنيه للشراء و100.25 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري عند نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.