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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن تطالب بوقف الحرب على غزة

مظاهرات في العاصمة
مظاهرات في العاصمة الأمريكية
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نظم عدد من المحتجين وقفة للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وذلك أمام مقر حملة لجمع التبرعات لصالح إسرائيل بالحزب الديمقراطي في واشنطن.

كما ردد المحتجون هتافات مثل "دعوا غزة تعيش، أوقفوا الحرب الآن"، مطالبين وقف فوري لإطلاق النار.

ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية والمتظاهرين، وقامت الشرطة بتفرقة المتظاهرين بعد حدوث مناوشات.

يذكر أن، قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بغزة، بادعاء وجود قيادات تابعين لحركة حماس ووجود أنفاق تحت المستشفى تستخدمها حماس لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

مظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن وقف الحرب على غزة