مكتب الإعلام الحكومي بغزة: 11500 شهيد و29 ألفا و800 جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الأربعين على التوالي؛ ارتفعت إلى 11500، بينهم 4710 أطفال، فيما بلغت عدد الإصابات 29800 مُصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال.

وقال المكتب - في إفادة صحفية- إن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم بلغت 1200 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين إلى 3640 مفقودًا منهم 1770 طفلا لا زال تحت الأنقاض.

واعتبر المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم، جريمة تاريخية باقتحامه مجمع الشفاء، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا - بالضرب - على عدد من المرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء.

وأشار إلى خروج 25 مستشفى و52 مركزًا صحيّا عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال المتكرر للمنشآت الصحية.