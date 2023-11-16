الأحد المقبل.. البرلمان يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وعدد من النواب.

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق.

وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية، "أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع".



وتابع النائب درويش، "الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف".

وأشار «درويش» إلى أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحًا أنها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج ١٠ ومشكلة الاستشاري الهندسي.

و اختتم، حديثه قائلا، «التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، مضيفًا أن التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى».