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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إدارة الطيران الكويتية: حريق محدود بمحطة ركاب.. وعدم تأثر حركة الملاحة الجوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي وقوع حريق محدود في محيط مبنى الركاب T2، وأن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر من هذا الحريق المحدود، وأنها تسير وفق جداول التشغيل المعتمدة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي - في تصريح على الموقع الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني بموقع (إكس - تويتر سابقا) - إن الحريق تسبب في إحداث بعض الأضرار المادية البسيطة، تتعلق ببعض المواد الإنشائية، وجرى التعامل معها من قبل فرق المطافي.

وأوضح المتحدث أنه يجرى العمل على تحديد أسباب هذا الحريق من قبل المختصين. 

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