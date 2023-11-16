مدير مجمع الشفاء بغزة: الاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك

قال مدير مجمع الشفاء بغزة الدكتور محمد أبو سليمة، لوسائل إعلام فلسطينية، إنه لا يستطيع الوصول للصيدلية لإسعاف المرضى، والاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على كل من يتحرك.



وأضاف مدير مجمع الشفاء بغزة: المياه والكهرباء والأكسجين مقطوعة عن كل أقسام المستشفى، كما استجوب جيش الاحتلال عددا من العاملين في عدد من أقسام المستشفى.

وتابع: أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها ولا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها ولم نستطع التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء خصوصا الأطفال الخدج.

وأردف: جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى ورائحة الموت تفوح في كل مكان بدءا بقسم الطوارئ وصولا إلى آخر مبنى بالمستشفى.

واختتم، قائلا: لم يتصل بنا أحد من جيش الاحتلال منذ اقتحامه المستشفى حتى الآن.