حملة السيسي تشارك في مؤتمر جماهيري حاشد لـ«حماة الوطن» بالإسكندرية.. صور

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالإسكندرية، يوم الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري، وبمشاركة أكثر من ١٠ آلاف مواطن من أهالي الإسكندرية.

وشاركت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية وبحضور العميد وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية وأعضاء هيئة مكتب الحملة بمحافظة الإسكندرية.

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لحزب حماة وطن على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا أن الحملة الرسمية افتتحت اليوم أحد فروعها في محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن إنجازات المرشح يلمسها جميع المواطنين في مصر عامة ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص، حيث عمل المرشح على التنمية في كافة القطاعات وشتى المجالات سواء في القضاء على العشوائيات وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية للمحافظة وإنشاء الكباري التي خففت الازدحام المروري ولم يغفل الاهتمام بملف الصحة والتعليم والسياحة وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة الانتخابية أبوابها مفتوحة لكل مؤيد ومحب للمرشح الرئاسي، الذي يعمل على مدار الساعة على كافة الملفات، مشيدًا بمواقف السيد المرشح القوية خصوصًا في القضية الفلسطينية التي لم يتخذها قضية انتخابية بل قضية وطنية انسانية، مؤكدًا إلى ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية، وضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

جدير بالذكر أنه افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مقرها الفرعي في محافظة الإسكندرية صباح يوم الأربعاء، بحضور أعضاء هيئة المكتب للحملة.