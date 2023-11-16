يعقوب الشاروني لـ«البوابة نيوز»: الأطفال اختاروني لأكتب لهم

قال الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، رائد أدب الطفل، إنه اكتشف قدرته غير المحدودة على الحوار مع الأطفال، وعلى قص الحكايات لهم، عندما كان يشغل منصب مديرًا لقصر ثقافة محافظة بنى سويف.

وأضاف "الشاروني" فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الأطفال هم الذين اختاروه ليكتب لهم، وقد نبهته هذه التجربة إلى موطن الموهبة الحقيقية لديه وهى الكتابة الأدبية للأطفال.

وكشف الكاتب الكبير عن رحلة التحول من رجل قانون إلى مسئول عن تشكيل وعي النشء، مشيرا إلى أنه عندما كان نائب بهيئة القضايا بالدولة، ونتيجة حصوله على جائزة الدولة التى تسلمها من الرئيس عبد الناصر، ثم الجائزة الأولى لمؤسسة المسرح، طلب منه الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك أن يساهم فى تنمية العمل الثقافى فى أقاليم مصر.

وأكد رائد أدب الطفل أن الأنشطة المدرسية وسيلة حماية للأطفال من الأفكار غير المناسبة، موضحًا ان اهتمام المدرسة بإنشاء فرق المسرح والموسيقى والألعاب الرياضية، وجعل الرحلات جزءا رئيسيا من المنهج المدرسي، والتركيز على دور المكتبة المدرسية وربط ما بها من كتب بالمناهج الدراسية، هى من أولويات وسائل حماية أطفالنا ووضعهم على الطريق السليم والصحيح.