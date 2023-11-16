البيت الأبيض يعلن تقليص المساعدات المقدمة إلى كييف بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشار كيربي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "التمويل المخصص لأوكرانيا ينفد، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حاليا".

وأضاف: "حزم المساعدات الأمريكية أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه في السابق، لأننا نحاول إدارة الأموال التي تركناها هناك بحكمة".

هذا وذكرت "سي إن إن" أن الرئيس جو بايدن أبدى استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي تبناه مجلس النواب إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، في وقت سابق، بأن قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لسلطات كييف تتضاءل يوما بعد يوم لأن الكونجرس لا يخصص أموالا إضافية لهذا الغرض.