منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جيبوتي

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غد الخميس في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

خاض منتخب مصر مرانا خفيفا على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي بمشاركة جميع اللاعبين.

وبدأ المران بتدريبات الجري والإحماء ثم تدريبات بدنية جماعية للاعبي المنتخب، وتواجد جميع اللاعبين في مران خفيف بالكرة بقيادة البرتغالي فيتوريا.

وحضر المران اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ودكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي اليوم الخميس 16 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.