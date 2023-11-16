زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بعزل نتنياهو واختيار رئيس حكومة آخر

طالب زعيم حزب المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بعزل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو واختيار رئيس حكومة آخر من حزب "الليكود"، مؤكدا أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق في نتنياهو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال لابيد في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية: "ليس من الصواب الذهاب إلى الانتخابات الآن. يجب على نتنياهو العودة إلى منزله فورا. يجب أن نتجه إلى إعادة الإعمار الوطني مع رئيس وزراء آخر من الليكود. الجمهور ليس لديه ثقة في رئيس الوزراء الحالي".

وسبق أن شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تنصله من الفشل، وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات.