محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي بالدوريات الخمس الكبرى قبل تصفيات مونديال 2026

أصبح النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب أفريقي في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى قبل تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء صلاح في صدارة قائمة اللاعبين الأفارقة، الأعلى تقييمًا في الدوريات الخمس الكبرى خلال 12 أو 13 جولة بالمسابقات الأوروبية، وذلك قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

ونشرت شبكة «سوفا سكور» العالمية، المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا في الدوريات الخمس الكبرى والتي تواجد بها محمد صلاح بالمركز الثامن بتقييم بلغ 7.82 درجة.

وتواجد لاعبان فقط من القارة الأفريقية في قائمة أعلى اللاعبين تقييمًا في الدوريات الخمس الكبرى، إذ حل النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي بالمركز العاشر خلف محمد صلاح.

وعاد محمد صلاح إلى بريقه المعتاد مع فريقه ليفربول، حيث يتألق خلال الموسم الجاري 2023-2024، بعدما سجل 10 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع 4 آخرين ليحقق أفضل انطلاقة منذ التحاقه بالريدز في صيف 2017.

وينافس محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج، مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل 13 هدفًا حتى الآن.