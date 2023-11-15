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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: أرسلنا أكثر من 140 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أرسلت ما يزيد على 140 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت زاخاروفا - خلال تقديمها إحاطة إعلامية، نقلتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - "نواصل المشاركة بنشاط في الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين.. في 10 نوفمبر، أقلعت طائرات وزارة الطوارئ من قازان إلى مصر; حاملة شحنات من الغذاء والدواء لسكان قطاع غزة".

وأضافت:"في المجمل; تم إرسال أكثر من 140 طنا من المعونات الإنسانية، وقد تم تسليمها لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري; لتوزيعها على السكان المحتاجين في القطاع الفلسطيني المحاصر".

من ناحية أخرى، أشارت زاخاروفا إلى أن "حجم الكارثة الإنسانية; آخذ في الاتساع في ظل الحصار الإسرائيلي الصارم على قطاع غزة".

وأوضحت أنه في ظل استمرار القتال، "معبر رفح - بوصفه المعبر الوحيد على الحدود - ما زال يعمل".

ونهت المتحدثة الروسية إلى أن "المساعدات الإنسانية التي تصل لغزة; لا تكفي الاحتياجات القائمة".

الخارجية الروسية روسيا قطاع غزة