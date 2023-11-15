روسيا: أرسلنا أكثر من 140 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أرسلت ما يزيد على 140 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت زاخاروفا - خلال تقديمها إحاطة إعلامية، نقلتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - "نواصل المشاركة بنشاط في الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين.. في 10 نوفمبر، أقلعت طائرات وزارة الطوارئ من قازان إلى مصر; حاملة شحنات من الغذاء والدواء لسكان قطاع غزة".

وأضافت:"في المجمل; تم إرسال أكثر من 140 طنا من المعونات الإنسانية، وقد تم تسليمها لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري; لتوزيعها على السكان المحتاجين في القطاع الفلسطيني المحاصر".

من ناحية أخرى، أشارت زاخاروفا إلى أن "حجم الكارثة الإنسانية; آخذ في الاتساع في ظل الحصار الإسرائيلي الصارم على قطاع غزة".

وأوضحت أنه في ظل استمرار القتال، "معبر رفح - بوصفه المعبر الوحيد على الحدود - ما زال يعمل".

ونهت المتحدثة الروسية إلى أن "المساعدات الإنسانية التي تصل لغزة; لا تكفي الاحتياجات القائمة".