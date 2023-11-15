ميدفيديف: الدعم الأمريكي لأوكرانيا يقترب من النهاية

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستتوقف قريبًا عن تقديم الدعم لكييف، لأنها تنفق عليها الكثير دون جدوى في ساحة المعركة.

وكتب ميدفيديف عبر حسابه على موقع” تليجرام”: “المشرعون الأمريكيون يعرقلون تمويل الإنفاق العسكري الإسرائيلي والأوكراني لهذا العام، الأسباب تقنية، ليست تقنية تمامًا”. بحسب ما أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وأضاف: “في حين أن السبب في حالة إسرائيل تقني بشكل واضح، لأن هذا البلد أكثر أهمية للكونجرس الأمريكي من بلده، فإن كل شيء أكثر تعقيدا فيما يتعلق بالنظام الأوكراني”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة تشطب أتباعها بسهولة عندما يصبحون عديمي الفائدة”، بحسب قوله.