السياحة تشارك في المعرض السياحي الدولي COTTM ببكين

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة عمرو القاضي في المعرض السياحي الدولي COTTM في دورته ال 16 الذي يُقام بالعاصمة الصينية بكين بداية من اليوم وتستمر فعالياته حتى17 نوفمبر الجاري، حيث يعد هذا المعرض أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات الصينيين وشركاء المهنة من جميع أنحاء الصين للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

وقد قام بافتتاح الجناح المصري نيابة عن السفير عاصم حنفي سفير مصر في الصين، الوزير مفوض هيثم عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ببكين، وذلك بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإبراهيم بدر المسئول عن السوق الصيني بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووفد رفيع المستوى من أعضاء السفارة المصرية، والوزير مفوض أحمد ذكي رئيس مكتب التمثيل التجاري ببكين.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي، أن المشاركة في معرض COTTM تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق الصيني بالإضافة إلى الاهتمام بالسوق الصيني والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه.

كما يعد هذا المعرض فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني لزيادة هذه الحركة بالإضافة إلى التعرف على أية تحديات قد تواجه تحقيق هذا النمو، وخاصة وأن مصر كانت من أول المقاصد السياحية التي سمحت الحكومة الصينية لشعبها بزيارتها بعد انتهاء الإغلاق الناتج عن جائحة فيروس كورونا مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

كما أشار إلى الطفرة الكبيرة التي يشهدها السوق الصيني في زيادة حركة الطيران المباشر بين البلدين ومنها افتتاح شركة مصر للطيران لخط الطيران المباشر بين مدينتي شنغهاي والقاهرة والتي من المقرر أن تكون أولى رحلاته يوم 16 نوفمبر الجاري، هذا بالإضافة إلى إطلاق شركة الطيران الصينية Eastern Airlines لخط طيران جديد يربط القاهرة بشنغهاي بثلاث رحلات أسبوعية، بالإضافة إلى شركة طيران صينية أخري يتم بحث سبل التعاون وتشجيعهم على إطلاق خطوط طيران مباشرة بين البلدين.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، عقد محمد سلامة عددًا من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات الصينيين تم خلالها استعراض مقومات مصر السياحية، والتعرف على آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المقصد السياحي المصري، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في هذا المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 136م2 يضم 9 فنادق وشركات سياحة مصرية، بالإضافة إلى شركة الطيران الوطنية مصر للطيران.

وتشارك مصر في المعرض السياحي الدولي COTTM بشكل منتظم، وقد بلغ عدد المشاركين بالمعرض في أخر انعقاد له عام 2019 إلى 450 عارض من 70 دولة مُختلفة.