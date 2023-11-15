ما هو السيليكون وفوائده واستخداماته للبشرة

السيليكون اصبح منتشر بشكل واسع خلال السنوات الماضية في بعض استخدامات تجميلية ولكن لا تعرف الكثير من النساء انه مكون يمكن ان يتواجد في كريمات ومنتجات البشرة لما له من فوائد كبيرة تظهر على البشرة، بالرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن السيليكون قد يسد مسام البشرة ويسبب ظهور حب الشباب بالرغم من أن السيليكون لا يسبب تحسس البشرة فيتم استخدام السيليكون في العديد من منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل لكي يمنحك بشرة ناعمة وحريرية.



والسيليكون عبارة عن بوليمرات اصطناعية تحتوي على السيليكون والأكسجين وعناصر أخرى مثل الكربون والهيدروجين فيتم استخدام السيليكون في مجموعة واسعة من مستحضرات تجميل البشرة والشعر، وتشمل أكثر أنواع السيليكون شيوعًا على الآتي “سيكلوبنتاسليوكسان، سيتريل ميثيكون، سيكلوهيكساسليوكسان، ثنائي الميثيكون”، ويعمل السيليكون على تحسين ملمس المنتج كما يتم استخدامه في منتجات التجميل لكي يمنحها لمسة نهائية غير لزجة وغير لامعة وغير زيتية كما يجعلها مقاومة للعرق والماء.

لا يخترق السيليكون البشرة لكنها تشكل حاجزًا لمنع فقدان الرطوبة من الجلد والحفاظ على المنتجات على البشرة لذلك يستخدم السيليكون على نطاق واسع في صناعة برايمر وكريمات الأساس السائلة بالإضافة إلى ذلك يعمل السيليكون على ملء التجاعيد والخطوط الدقيقة لجعل البشرة تبدو أكثر نعومة، فالسيليكون رائع لمنتجات العناية بالبشرة التي تترك على البشرة ومن فوائد السيليكون للبشرة:

-يساعد على شفاء الجروح وتحسين مظهر الندبات

- تعمل منتجات جل السيليكون الموضعية على تعزيز عملية التئام الجروح وتحسين مظهر الندبات.

-تستخدم منتجات مثل جل السيليكون والمراهم بشكل شائع في المستشفيات لإصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز تكوين الكولاجين كما يحمي السيليكون الجروح من الرطوبة الزائدة والجفاف والالتهابات بالتالي يمنع التندب ويقلل من احمرار والتهاب الجرح.

-يحسن نسيج الجلد لأنه يستخدم مركب ثنائي الميثيكون وهو نوع من السيليكون بشكل شائع في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة مثل الكريمات والمستحضرات والسيرومات لجعل البشرة ناعمة كالحرير وناعمة وغير لامعة كما يساعد على ملء المسام والخطوط الدقيقة في الوجه بالتالي يحسن من ملمس البشرة.

والسيليكون يحمي البشرة ويعد مركب ثنائي الميثيكون مكونًا آمنًا على البشرة حيث أنه يقلل من التهيج والاحمرار ويحمي البشرة من تاضرر وكما أنه يعمل كمرطب للبشرة ويمنع فقدان الرطوبة ويحسن من صحة ومظهر البشرة مما يمنحها مظهرًا رطبًا وممتلئًا.

-طريقة استخدام السيليكون للبشرة:

تتوفر منتجات السيليكون التي يتم وصفها طبيًا للاستخدام على الندبات فيوجد السيليكون في العديد من منتجات العناية بالبشرة مثل المرطبات والسيروم والبرايمر وواقيات الشمس فيمكنك شراء المنتجات التي تحتوي على السيليكون واستخدامها وفقًا للتعليمات.

لا يوفر لك السيليكون تحسنًا طويل المدى إلا إذا كنت تستخدمه لشفاء الجروح فالسيليكون الموضعي لا يسبب ضرر الجلد بل أنه يقدم فوائد مؤقتة من خلال جعل البشرة أكثر ترطيب ونعومة.

لا يسبب السيليكون الإصابة بحب الشباب ولا يسبب انسداد مسام البشرة ومع ذلك ننصح الأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية والبشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب بتجنب المنتجات التي تحتوي على السيليكون حيث إذا لم تقم بتنظيفها بشكل صحيح فإن بقايا السيليكون قد تحبس الأوساخ والزيوت بالتالي وقد يظهر حب الشباب.

قد لا يسبب السيليكون ظهور حب الشباب بمفرده لكن الاستخدام الغير سليم قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب لذلك يجب إزالة المكياج وتنظيف البشرة مرتين في اليوم لمنع ذلك كما قد يؤدي السيليكون إلى حدوث تفاعلات حساسية لدى بعض الأشخاص.

-الآثار الجانبية للسيليكون على البشرة:

تهيج البشرة.

جفاف البشرة.

التهابات.

تورم الجلد.

الشعور بالحكة والحرقة.

احمرار البشرة.

يتم إضافة السيليكون إلى منتجات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة وجعلها مقاومة للتعرق والماء، فيمكنك تجربة منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على السيليكون واستخدميها بطريقة صحيحة حتى تتجنبين آثاره الجانبية.