قال علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إنه مروان حمدي، مهاجم الفريق ومنتخب مصر، مستبعد من الفريق.

علي ماهر: "مروان حمدي" مُستبعد من النادي المصري وما فعله غير مقبول

وأكد "ماهر"، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه النادي المصري، مساء اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى في محافظة بورسعيد، على أنه غير مقبول التصرف الذي فعله مع الجماهير، وهناك تنسيق مع مجلس إدارة النادي المصري بشأن وضع "مروان حمدي" داخل النادي الفترة المقبلة، مضيفًا: "هو أصل من أصول النادي ويمثل أموال ويجب التعامل مع الأمر باحترافية مع الحفاظ على حق النادي وجماهيره العظيمة".

وكان مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، قد قرر خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي، وذلك لقيامه بالبصق تجاه الجماهير أثناء تبديله خلال مباراة الفريق أمام نادي بيراميدز، كما قرر إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه.