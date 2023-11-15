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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم ينظم بطولة "كأس العميد"

جانب من البطولة
جانب من البطولة
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بطولة كأس العميد لكرة القدم للمدارس، على ملاعب كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدى نورالدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم.

وبحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد حسنى البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية، والدكتورة سامية عبدالتواب موجة أول التربية الرياضية بالمديرية، ومحمد خالد رئيس مجلس إدارة مؤسسة نوبل بالفيوم. 

حيث فاز بالمركز الأول مدرسة السلام الخاصة بغرب الفيوم، وفاز بالمركز الثاني مدرسة زهراء الأندلس الخاصة بغرب الفيوم، وبالمركز الثالث فازت مدرسة الإيمان الخاصة للغات بشرق الفيوم، وفاز بالمركز الرابع مدرسة الفاروق الخاصة بشرق الفيوم.

وعلى هامش البطولة شاركت المدرسة الرياضية بنات بفريق كرة قدم نسائي، بقيادة الأستاذة إيفون مكرم مديرة المدرسة.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، وذلك للتعاون المثمر والفعال للنهوض بالرياضة المدرسية، بين كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم ومديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومؤسسة نوبل بالفيوم.

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