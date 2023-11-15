سبب تسمية فلسطين وتعرف على طقسها ومناخها

فلسطين الدولة العظيمة بشعبها الذي يقاوم ويواجه الاحتلال الاسرائيلي وقدم عدد كبير من الشهداء لا يهبون الموت بل يدافعون عن الأرض وما يؤمنون به بكل ما يملكون، وسميت فلسطين بهذا الاسم من اسم القبيلة الكريتية الغازية، واندمجت هذه القبيلة مع الكنعانيين العرب، وهم السكان الأصليين لفلسطين، واطلق اسم فلسطين على الأراضي الساحلية والداخلية التي يسكنها الكنعانيون.

بعدها غلب العنصر الكنعاني واصبح سكان البلاد جميعهم من الكنعانيين العرب وذلك في الماضي القديم منذ ثلاثة الاف سنة والى يومنا هذا، تشهد فلسطين الكثير من النزاعات في المنطقة والحروب مع اسرائيل على المناطق والمساحات والاراضي، تقع فلسطين كدولة عربية في الشرق الأوسط، وتتألف بعد الاحتلال من منطقتين المنطقة الأولى هي الضفة الغربية وقطاع غزة.

تحد الضفة الغربية اسرائيل، والأردن والبحر الميت، بينما قطاع غزة يحده من مصر، اسرائيل والبحر الأبيض المتوسط، تدير إسرائيل حوالي نصف مساحة الضفة الغربية، بينما الحكومة الفلسطينية تدير النصف الآخر، وقطاع غزة هو قطاع مستقل، وتمتد فلسطين على مساحات واسعة، وتضم جبال وانهار ومناخات مختلفة، وأطول نهر في فلسطين هو نهر الأردن، والطول الكامل لنهر الأردن من منبعه قرب بانياس في النقطة الأقصى من شمال فلسطين حتى البحر الميت هي 252 كم.

ويوجد في فلسطين الكثير من الأنهار الاخرى مثل نهر اليرموك ويصب في نهر الأردن، ونهر المقطع ويصب في خليج عكا.



-مناخ فلسطين:

تتميز فلسطين بفصلين واضحين في السنة وهما "فصل الأمطار الشتوية، ستة أشهر من الجفاف

فصل الأمطار الشتوية وتبدأ الأمطار الشتوية أواخر شهر اكتوبر إلى منتصف شهر ابريل"

6 اشهر من الجفاف:

ووجود الرطوبة او عدم وجودها يعتبر عامل رئيسي يحدد الإنتاج الزراعي.

مياه الري اذا كانت وفيره تدعم الهطل المطري في منطقة الحولة والمنطقة التي تحيط بنهر الأردن، ويمكن أن تنتج الأرض بشكل غزير طوال العام.

في الظروف الطبيعية:

المحصول الصيفي يعتمد بشكل كامل على درجة رطوبة التربة التي يمكن الحفاظ عليها عن طريق عملية الزراعة المتناوبة وفي مناطق اخرى من فلسطين مثل المنطقة الواقعة جنوب مدينة طبرية وصولًا الى البحر الميت لا تكفي رطوبة التربة وحدها للحفاظ على محصول شتائي يبذر خلال فصل المطر.

وللزراعة اهمية كبيرة في فلسطين، وزراعة الحبوب بالاخص لها اهمية خاصة عند المزارعين وتستمر الدورة الزراعية حوالي عامين يتم فيها تناوب المحاصيل الصيفية كالذرة والسمسم، ودورة المحاصيل هي:

القمح أو الشعير:

ويبذر في تشرين الثاني- كانون الأول، ويحصد في مايو- ويوليو

أرض بور:

حتى أبريد عندما تبذر الأرض يتم حصد الذرة أو السمسم في أغسطس وتعود زراعة القمح او الشعير، ومحاصيل القمح والشعير هما محاصيل الشتاء الاساسية، والقمح ينمو في أنواع التربة الاكثر كثافة.

-تاريخ فلسطين منذ القدم:

هذه المنطقة مأهولة بالسكان منذ الألف الثالثة قبل الميلاد. وعرفت فيها اللغة العربية منذ القدم، وكانت اللغة الكنعانية والآرامية هي اللغات المعروفة في فلسطين منذ ذلك الوقت.

هجرة الكنعانيين:

بدأت أول الهجرات البشرية الى فلسطين في بداية الألف الثالثة من قبل الميلاد، وهذه الهجرة تعرف باسم هجرة الكنعانيين، وتعرف هذه الهجرة باسم الأماكن التي نزلوا بها وهذه الهجرة أدت الى بزوغ ثلاث لغات، وهي الكنعانية والآرامية واللغة العربية.

هجرة إبراهيم عليه السلام:

هاجر إبراهيم عليه السلام من أور في العراق إلى فلسطين. وأنجب إسحق والد يعقوب الذي يسمى إسرائيل، واليه ينتسب الاسرائيليون.

الإمبراطورية المصرية:

أصبحت فلسطين بعد ذلك جزء من الإمبراطورية المصرية. وكانت فلسطين تشكل جزء كبير من عمليات التبادل التجاري واندمجت فلسطين بعد ذلك مع الكنعانيين العرب.

الاسرائيليون:

بسبب المجاعة التي اجتاحت فلسطين هاجر يعقوب عليه السلام وأولاده الى مصر، وكان ابنه النبي يوسف عليه السلام حينها قائم على خزانة مصر، واستقر الاسرائيليون في مصر وزاد عددهم، لكن النبي موسى خرج بهم الى أرض كنعان، ووردت هذه القصة في مواضع عديدة في القرآن الكريم، وبقي بنو إسرائيل في الصحراء أربعين سنة قبل دخول فلسطين، واستطاع داود عليه السلام إقامة مملكة لبني إسرائيل في القدس بعد انتصار إسرائيل على جالوت.

عصر النبي داوود:

قام النبي داوود عليه السلام بتأسيس إسرائيل، واتخذ من القدس عاصمة لمملكته وبعد وفاة النبي سليمان عليه السلام انقسمت المملكة، وقامت منطقتين وهما يهوذا في القدس، وإسرائيل في السامرة.

زوال مملكتي إسرائيل ويهوذا:

هاجم الآشوريون مملكتي اسرائيل ويهوذا، واستطاع الآشوريون القضاء علىيهم، واخذوا معظم السكان اسرى لهم.



اختفت دولة اليهود في فلسطين بعد أن بقيت أربعة قرون، وكانت هذه الفترة مليئة بالخلافات والحروب، وهذه الفترة تعتبر من الفترات الهامة في فلسطين، وهي تبرر الكثير من الصراعات التي تحدث الآن في فلسطين ولأن اليهود يرون أن لهم حقًا في العودة الى فلسطين، ويسمونها بأرض الميعاد.