عضو بحركة فتح: حكومة نتنياهو توزع أسلحة رشاشة على المستوطنين في الضفة مجانا

أكد ديمتري دلياني ديمترى دليانى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة مرآة للواقع في مدينة القدس والمواطنين يتعرضون للكثير من المضايقات من كل جانب وصوب والاعتقالات من قبل الاحتلال الاسرائيلي بسبب وبدون سبب.

وأوضح ديمتري دلياني، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الأهالي في مدينة القدس يعتمدون على السياحة والوظائف الحكومية كمصدر للرزق بدرجة أكبر من التجارة وهي تاريخيا معروفة بذلك، مشيرا إلى أن الاحتلال قضى على وظائف الحكومة فبالتالي لا يوجد في القدس الا الاعتماد على السياحة وهذه فترة سياحة من أعياد الميلاد.

وكشف دلياني، عن أن أكثر وزيران متطرفان في حكومة نتنياهو يتحكمان في مالية وأمن القدس والضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يتم توزيع أسلحة رشاشة مجانا على المستوطنين في الضفة الغربية وهذه أسلحة حربية يستخدمها تاريخيا المستوطنين في عمليات الارهاب التي يستخدمون في الضفة وعلى رأسها القدس، مؤكدا أنهم يشجعون على عنف وارهاب المستوطنين.