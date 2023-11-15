بالفيديو.. أيمن الحجار: لا إيمان للعبد بدون الأخلاق

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأخلاق والقيم فى الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة، لافتا إلى أنه كلما حسنت الأخلاق زاد الإيمان، وكلما ساءت الأخلاق بعد الإيمان.

وتابع الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس، المذاع على فضائية الناس"، اليوم الأحد: "النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يجتمع الايمان والحقد فى قلب المرء، فالحقد خلق سيء والايمان يعنى طهر، فلا يجتمع الطهر مع السئ".

وتابع: "سيدنا النبي كان يقول لا إيمان لمن لا أمانة وعهد له، فلازم الإنسان المؤمن يكون عنده خلق فى كل معاملاته مع الناس، لازم يحافظ على الوعود والوقت والالتزام بكل عهوده".

