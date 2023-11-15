سمير غطاس: بايدن خسر 5 ولايات مؤيدة في الانتخابات الأمريكية بسبب دعم إسرائيل

كشف الدكتور سمير غطاس، مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي.

وأكد “غطاس” خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن إسرائيل زعمت وجود أنفاق تتواجد بها الرهائن التي أسرتها المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل أطلقت صواريخ (rx - الشرائح المعدنية) على المواطنين، وهذ الصواريخ لا تنفجر وتحمل شرائح معدنية تخترق أجساد المدنيين في محيط مستشفى الشفاء، وتم استخدامها مطلع الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور سمير غطاس إن إسرائيل استخدمت لوائين متخصصين في العمل بقتال المدن وحرب العصابات في الهجوم على مستشفى الشفاء، منوها أن قوات الاحتلال وجدت كلاشينات فقط وهي أسلحة فردية لا تتعدى 50 قطعة، معلقا: قد تكون إسرائيل هي من دستها في المستشفى لحفظ ماء وجهها أمام المواطنين.

وتابع: إسرائيل فقدت صورة النصر الواضحة، ومحاصرة مجمع الشفاء مستمر حتى الآن، بمزاعم وجود غرفة قيادة عمليات حماس في أنفاق أسفل 3 مستشفيات من بينها (الشفاء)، معلقا: الجنود دخلوا غرفة الإنعاش بعد اقتحام المستشفى.

واستكمل: إسرائيل نجحت عسكريا في إخراج عدد كبير من المواطنين وصل لمليون و200 ألف تم تهجيرهم من الشمال للجنوب، وتدمير 60 % من مباني القطاع، والسيطرة على شارعي صلاح الدين والساحلي رشيد، أحد الشوارع الرئيسية للقطاع.

وتابع مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية: وفقا لدراسات عسكرية إسرائيلية، ما تزال المقاومة الفلسطينية قائمة على الأرض وقادرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، معلقا: أمريكا تدعم إسرائيل عسكريا بالأسلحة بمزاعم حقها في الدفاع عن نفسها.

واختتم غطاس: الإدارة الأمريكية تشهد خلافات وانقسامات ومشكلات بسبب دعم بايدن لتل أبيب في مجازر قطاع غزة، وبايدن خسر 5 ولايات كانت تؤيده في الانتخابات الأمريكية العام المقبل، وإسرائيل ستتصرف بشكل جنوني خلال أسبوعين لـ 3 أسابيع مقبلة بعد إخفاقاتها في الحرب.