تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة

يستهل منتخب مصر، غدًا الخميس، مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بمواجهة جيبوتي على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتطلع خلالها رجال الفراعنة للمشاركة للمرة الرابعة في المونديال بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

ويواجه المنتخب الوطني، جيبوتي في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لحصد أول 3 نقاط في رحلة التأهل للمونديال، بالفوز على جيبوتي، قبل السفر إلى ليبيريا ومواجهة سيراليون يوم الأحد المقبل.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات جيبوتي، سيراليون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، وغينيا بيساو.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

ويلتقي منتخب مصر، نظيره الجيبوتي، غدًا الخميس، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وتذاع مباراة مصر وجيبوتي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وتنقل فضائية SSC SPORT HD 1 اللقاء، بعد حصول الشبكة على حقوق بث مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما حصلت شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث تنقل قناة ONTIME SPORTS HD1 أولى مباريات الفراعنة في التصفيات المونديالية.