اقرأ غدا في عدد البوابة.. هولوكوست غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس، الموافق 16 من نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

هولوكوست غزة

فزع أممي.. كبار مسئولي الأمم المتحدة يدعون إلى "إنهاء الرعب" في غزة

.. وردود غاضبة النرويج: الاقتحام أمر لا يمكن قبوله.. وإسبانيا تدعو إلى وقف القتل العشوائي للفلسطينيين

جهود مصرية.. السيسي ووزير القوات المسلحة الفرنسي يؤكدان أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة

وقف الخسائر.. وزراء دفاع "آسيان" يدعون لإنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني

جريمة ضد الإنسانية.. الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة بالدبابات والجنود