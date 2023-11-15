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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. هولوكوست غزة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس، الموافق 16 من نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها: 
هولوكوست غزة
فزع أممي.. كبار مسئولي الأمم المتحدة يدعون إلى "إنهاء الرعب" في غزة
.. وردود غاضبة النرويج: الاقتحام أمر لا يمكن قبوله.. وإسبانيا تدعو إلى وقف القتل العشوائي للفلسطينيين
جهود مصرية.. السيسي ووزير القوات المسلحة الفرنسي يؤكدان أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة
وقف الخسائر.. وزراء دفاع "آسيان" يدعون لإنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني
جريمة ضد الإنسانية.. الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة بالدبابات والجنود

غزة الامم المتحده مستشفى الشفاء