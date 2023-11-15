50 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة بحي الصبرة وسط قطاع غزة

الأربعاء 15/نوفمبر/2023 - 10:00 م

استشهد نحو 50 مواطنا وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في مجزرة إسرائيلية شنتها طائرات الاحتلال على حي الصبرة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مسجد بحي الصبرة وسط القطاع، ما أدى لارتقاء نحو 50 شهيدا، وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات جراء غارة جوية استهدفت المدرسة الماليزية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية أبراجا للاتصالات الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد طفلة وعدد من المصابين.

يشار إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وصلت إلى 11500 شهيدا بينهم 4710 أطفال، ونحو 32 ألف جريح.