كل ما تريد معرفته عن هضبة وصحراء النقب في فلسطين

هضبة وصحراء النقب من المناطق الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل، وهي منطقة قاحلة تمتد على الجزء الجنوبي وتحتل ما يقرب من نصف فلسطين غرب نهر الأردن وحوالي 60٪ من منطقة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت حدود 1949-1967، والنقب عبارة عن مثلث له سلسلة من التلال في الجنوب، يحدها شبه جزيرة سيناء (من الغرب) ووادي الأردن (من الشرق)، حدودها إلى الشمال حيث تختلط المنطقة مع السهل الساحلي في الشمال الغربي وتلال يهودا (هار يهودا) في الشمال وصحراء يهودا (ميدبار يهودا) في الشمال الشرقي غير واضحة.

تبلغ مساحة النقب حوالي 4700 ميل مربع (2590 كيلومترًا مربعًا)، وتقع صحراء النقب في دولة فلسطين وتغطي مساحة تقارب 4700 ميل مربع في الدولة الصغيرة، تعد المساحة الشاسعة للصحراء جزءًا مهمًا للغاية حيث تغطي ما يقرب من 60 في المائة من البلاد بينما تحتل ما يقرب من نصف فلسطين غرب نهر الأردن، حدود النقب غامضة إلى حد ما وعلى الرغم من أنه من المسلم به عمومًا أنه يحدها وادي الأردن المتصدع من الشرق وشبه جزيرة سيناء من الغرب والسهل الساحلي من الشمال الغربي وتلال يهودا وصحراء يهودا إلى الغرب.

الشمال والشمال الشرقي على التوالي، قمة الصحراء المثلثة في الجنوب، لعب النقب أيضًا دورًا في التطور الديني للمنطقة حيث تدعي الديانتان المسيحية واليهودية أن صحراء النقب كانت المكان الذي اهتم به إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وصحراء النقب تعني “جاف٠ أو ”جنوب"، وفي حين أن أصل الاسم مثير للجدل يبدو أن كلا التعريفين المحتملين معقولان ومن المميزات البيئية في صحراء النقب:

وهناك خمس مناطق بيئية مختلفة داخل الصحراء وهي “النقب الشمالي والغربي والوسطى والهضبة العليا ووادي عربة”، وتختلف المناطق البيئية من حيث هطول الأمطار، حيث يتلقى شمال النقب أعلى هطول سنوي لهطول الأمطار يبلغ 300 ملم، بينما يتلقى وادي عربة أقل هطول سنوي لهطول الأمطار عند 100 ملم، تختلف النظم البيئية أيضًا من حيث التضاريس والمناظر الطبيعية وبعضها مثل النقب الغربي ويتميز بكثبان رملية هي الصورة التقليدية للصحاري، نظام بيئي مهم آخر، ألتيبلانو ويتميز بهضبه الفريدة التي يمكن أن تصل إلى 520 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

ويطلق على النقب الشمالي غالبًا “منطقة البحر الأبيض المتوسط”، حيث يتلقى متوسط ​​12 بوصة من الأمطار سنويًا وله تربة خصبة إلى حد ما، ويستقبل النقب الغربي ما معدله عشر بوصات من الأمطار سنويًا وله تربة رملية خفيفة ويمكن أن تصل الكثبان الرملية في هذه المنطقة إلى ارتفاعات تصل إلى 90 قدمًا، ويبلغ معدل هطول الأمطار السنوي في وسط النقب ثماني بوصات وتربة غير منفذة للماء وهناك حد أدنى من اختراق المياه مما يؤدي إلى تآكل التربة والجريان السطحي.



وترتفع هضبة رامات المرتفعة من 1200 إلى 1800 قدم فوق مستوى سطح البحر ولها درجات حرارة قصوى في الصيف والشتاء، والتربة المالحة جزئيًا هي رديئة وتتلقى أربع بوصات فقط من المطر سنويًا، ووادي عربة جاف جدا مع بوصتين من المطر في السنة وهذه المنطقة الواقعة على طول الحدود مع الأردن ذات تربة فقيرة غير قادرة على النمو بدون ري ومجموعات التربة الخاصة وبشكل عام تربة صحراء النقب صخرية ولا تساعد على الزراعة، غالبًا ما تنقطع المناظر الطبيعية عن طريق الجبال الصخرية والرملية التي ترتفع بشكل غير متوقع من التضاريس المسطحة.

وكشفت الأبحاث الحديثة عن وجود الأصداف البحرية في رمال النقب، يستخدم علماء الآثار الآن الحفريات لدعم فكرة أن النقب كان يومًا ما جزءًا من قاع البحر باستخدام هذه النظرية وأصبح سطح صحراء النقب مرئيًا فقط عندما انحسر البحر ومن مميزات هضبة النقب من الناحية الجيولوجية المنطقة طية شمالية وجنوب غربية، بها العديد من الصدوع، كما يسود الحجر الجيري والطباشير، وما يميز هضبة النقب جغرافيا

في منطقة بئر السبع “ارتفاع حوالي 800 قدم [250 مترًا]” يتراوح هطول الأمطار من 8 بوصات (200 ملم) إلى 12 بوصة (305 ملم) في بعض السنوات.

تتميز المناظر الطبيعية الصحراوية بقدر كبير من التضاريس المتعرجة وأبرزها الأخاديد والوديان العميقة ومن السمات الجغرافية المهمة والبارزة للنقب هو القطع العميق في المناظر الطبيعية، وتتدفق معظم الوديان العميقة في وادي النقب إلى الوادي المتصدع السوري الأفريقي، وهو أدنى مكان في العالم، وتصنف المنطقة الرملية الكبيرة على الأرض صحراء النقب على أنها مناخ جاف وشبه جاف بناءً على الموقع الدقيق داخل الصحراء.



وعن الزراعة في هضبة النقب بدأت التنمية الزراعية الحديثة في النقب بثلاثة كيبوتسات (مستوطنات جماعية) في عام 1943، وتم إنشاء البعض الآخر بعد الحرب العالمية الثانية بوقت قصير وعندما بدأت مشاريع الري واسعة النطاق تنقل الأنابيب والقنوات المياه من الشمال والوسط إلى شمال غرب النقب والتي تضم ما يقرب من 400000 فدان (أكثر من 160.000 هكتار) من تربة اللوس الخصبة، وينتج الري جنبًا إلى جنب مع شمس المنطقة على مدار العام ومحاصيل ممتازة من الحبوب والأعلاف والفواكه والخضروات، والاقتصاص المزدوج شائع.