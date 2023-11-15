بدون مقدمات.. إدارة المحلة تقرر إقالة خالد عيد وجهازه المعاون

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة بقيادة وليد خليل إقالة خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول ومعه جهازه المعاون بدون سبب واضح.

وقدم وليد خليل رئيس مجلس إدارة المحلة الشكر لخالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي في الفترة الماضية.

الغريب أن خالد عيد قاد مران الفريق بشكل طبيعى مساء اليوم ولكنه فؤجي بقرار الادارة.

وكان فريق المحلة قد واصل تدريباته استعدادا لمواجهة لافيينا في الجولة التاسعة من دوري المحترفين والمقرر اقامتها يوم الأحد القادم على ستاد غزل المحلة.

واجتمع خالد عيد باللاعبين قبل التمرين وحثهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة التركيز في المباريات خاصة وأن المحلة يخوض مواجهات كؤوس.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد ١٤ نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر بتروجيت