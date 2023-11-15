إصابة لاعب ريال مدريد مع منتخب فرنسا

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني، نبأ حزينًا من داخل معسكر منتخب فرنسا، بإصابة أحد لاعبيه خلال المران، الذي أقيم اليوم الأربعاء.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهتي جبل طارق واليونان، يوم السبت 18 نوفمبر المقبل، ويوم الثلاثاء 21 نوفمبر، في إطار منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وتعرض لاعب خط الوسط إدواردو كامافينجا للإصابة على مستوى الركبة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية رفقة منتخب فرنسا.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن كامافينجا، تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران منتخب فرنسا الذي أقيم اليوم الأربعاء، بعد تدخل قوي من جانب زميله عثمان ديمبلي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

ونشرت الصحيفة الفرنسية، مقطع فيديو من تدريبات منتخب الديوك، أثناء سقوط كامافينجا، والذي ظهر فيه اللاعب متألمًا خلال محاولات فحصه من جانب الجهاز الطبي للديوك.

ولم تكشف الصحيفة عن مدى قوة إصابة كامافينجا وحجمها، ولم توضح مدى استمرارية لاعب ريال مدريد في معسكر المنتخب الفرنسي بعد إصابته.