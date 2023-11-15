محمد صلاح ينتظر إنجازًا تاريخيًا في تصفيات كأس العالم 2026

ينتظر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إنجازًا تاريخيًا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويتطلع صلاح لمواصلة التهديف مع منتخب مصر، وقيادة الفراعنة للتأهل لمونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستهل المنتخب المصري، مشوراه في تصفيات كأس العالم 2026، غدًا الخميس، بمواجهة جيبوتي ثم سيراليون في ليبيريا الأحد المقبل.

ويسعى محمد صلاح إلى الوصول إلى صدارة ترتيب هدافي الفراعنة في تصفيات كأس العالم، في حالة تسجيله لـ4 أهداف خلال تصفيات المونديال المقبل.

ويحتل هداف الريدز، المركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بعد محمد أبو تريكة المتصدر بـ14 هدفًا، ثم عمرو زكي صاحب المركز الثاني بـ12 هدفًا.

ويملك صلاح 11 هدفًا في رصيده، ويحتاج إلى تسجيل 4 أهداف في تصفيات مونديال 2026، ليتعلي صدراة هدافي الفراعنة في التصفيات.

وجاء الـ11 هدفًا، الذي سجلهم محمد صلاح في تصفيات مونديال 2014 (6 أهداف)، وتصفيات مونديال 2018 (5 أهداف)، وذلك في 20 مباراة خاضها بالتصفيات المونديالية.

ويحتل محمد صلاح، المركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 51 هدفًا، خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفًا.