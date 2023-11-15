إيقاف أوجستي بوش وعقوبات كبيرة على الأهلى والزمالك بسبب قمة السلة

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، تضمن عقوبة مباراة الزمالك والأهلي، في ربع نهائي دوري مرتبط السلة بعد الأحداث التي وقعت في المباراة التي أقيمت امس على صالة الزمالك بميت عقبة.

وتسبب اعتراض أوجستي المدير الفني لفريق سلة الأهلي على قرار الحكم وائل إبراهيم خلال المباراة في طرده من صالة نادي الزمالك.. وقرارات لجنة المسابقات بعد أحداث مباراة الزمالك والأهلي:

- إيقاف أوجستي بوش، المدير الفني بالنادي الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيها.

- تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه نظرًا لما بدر من أتباعه بإلقاء الزجاجات على جماهير نادي الزمالك.

- تغريم نادي الزمالك 30 ألف جينها لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة قبل المباراة بمنع دخول الجماهير.

- إيقاف أحمد عزب لاعب نادي الزمالك مباراة واحدة وتغريمه 10 ألاف جينها نظرًا لما بدر منه عقب نهاية المباراة.

وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة بنتيجة 66-81، بعد أداء قوي من الفريقين حسمته خبرة لاعبي النادي الأهلي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والزمالك في قمة دوري مرتبط السلة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الرابعة عصرًا لفريق المرتبط، والساعة السادسة مساءً للفريق الأول.