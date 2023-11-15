خبير: توقعات بتراجع أسعار الفائدة في 2024 بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2%

قال سهيل عسيري، خبير التمويل العقاري والاقتصادي، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم ينتهِ على المدى الطويل من رفع أسعار الفائدة، لكن أسعار الفائدة الحالية قد تكون كافية لخفض التضخم إلى 2%.

وأضاف عسيري، خلال لقائه على "mbc"، أنه على المدى القصير وتحديدًا السنة الحالية تسعى الأسواق بنسبة 95% للضغط على "الفيدرالي" لعدم رفع أسعار الفائدة خلال السنة الحالية في اجتماعه المقبل.

وأشار إلى توقعات عدة بنوك بتراجع أسعار الفائدة في 2024 بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2%، موضحًا أنه لا يوجد رفع للفائدة في المستقبل القريب لكن "الفيدرالي" سيواصل التشديد النقدي في حال إصراره على الوصول إلى نسبة تضخم عند 2%.

ولفت إلى أنه بعد بيانات التضخم الأمريكي الصادرة أمس فإن معظم التوقعات تشير إلى بدء تغيير مسار أسعار الفائدة في مايو المقبل، موضحا أنه قبل ظهور بيانات التضخم كانت التوقعات تتحدث عن رفع جديد للفائدة في الاجتماع المقبل.

وتابع: "التوقعات أصبحت الآن بنسبة 99% أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة، وأن المستوى الحالي هو ذروة تشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة".