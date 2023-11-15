تعرف علي مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

أجريت منذ قليل قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد 2024 والتي تقام في مصر مطلع العام المقبل، وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب الكاميرون والكونغو وغينيا.

وحضر حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وسيشهد حفل إجراء القرعة تواجد اثنين من نجوم كرة اليد المصرية لسحب القرعة، وهما ياسر لبيب أحد أساطير كرة اليد بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، وأحمد الأحمر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.

قال محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن يشكر الدكتور أشرف صبحي داعم الرياضة المصرية وتواجد منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد وجميع المسئولين.

وأضاف محمد الأمين في حفل قرعة بطولة أفريقيا 2024 " نشكر كل الداعمين لكرة اليد المصرية، ونرسل رسالة تأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل الخطوات التي يتخذها لحماية مصر".

وواصل "نثمن جهود وزارة الشباب والرياضة والشباب في خدمة الوطن ويفهموا الواقع وكلنا ولاد مصر بجد، واشكر الدكتور حسن مصطفى على دعم كرة اليد المصرية بوجود نظام قوي مميز.

وتابع الأمين "الكل يسير على خطة حسن مصطفى وهناك اختلافات في وجهات النظر ولكن هناك محبة بين الجميع والجميع على وفاق مستمر ومكانة مصر أن يكون الجميع داعم كبير.