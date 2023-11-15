فيروس قاتل من قبرص.. وبريطانيا تحذر

حذر قادة العلماء في بريطانيا إلى فرض حظر عاجل على استيراد القطط إلى المملكة المتحدة من قبرص والدول المجاورة، لمنع انتشار فيروس شديد العدوى ومميت.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الفيروس القاتل، من عائلة فيروسات كورونا من نوع FCoV-23، ويعتقد أنه المسؤول عن مقتل 8500 قطة في قبرص في النصف الأول من هذا العام وهذا الرقم مرجح للارتفاع بشكل كبير.

ووفق تقرير "تايمز" البريطانية، تم التحقق من إصابة قطة واحدة في المملكة، تم إحضارها من قبرص، ويجري التحقق في 3 إصابات أخرى مشتبه بها، وجميعها مرتبطة بقبرص.

وفي الوقت نفسه لم يظهر الفيروس أي علامة على خطورته بالنسبة إلى الانسان، لكن دعت الدكتورة كريستين تيت بوركارد من جامعة إدنبرة، التي أشرفت على الفريق الذي أكد الحالة الأولى، إلى فرض حظر مؤقت على جلب القطط من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، والتي يبدو أنها تشمل اليونان ولبنان.

وأوضح التقرير إلى أن المملكة البريطانية ليس لديها أي متطلبات للحجر الصحي أو اختبار القطط التي ربما تعرضت للفيروس في الخارج، لكن مسؤول في وزارة البيئة أكدت استمرار جمع المعلومات حول خطر المرض الذي يشكله فيروس كورونا القطط، وسوف تنظر في أي إجراءات أخرى حسب الضرورة.

ونقل التقرير البريطاني أنه في ظل الحاجة إلى المزيد من البحث للتأكد في كيفية انتشار فيروس كورونا FCoV-23، ما هو معلوم اليوم أن الفيروس "قد ينتشر مباشرة من قطة إلى أخرى عن طريق التلوث البرازي، تماما مثل كل فيروسات التاجية للقطط والكلاب التي نشأ منها، على سبيل المثال، إذا كانت القطة تستخدم نفس مكان قضاء الحاجة مع قطة مصابة، ثم تلعق القطة كفوفها".