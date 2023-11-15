التحقيق في ضبط طالب ظهر في فيديو يحمل سلاحا أبيض بحلوان

واصلت نيابة حلوان، التحقيق في ضبط طالب ظهر في فيديو يحمل سلاحا أبيض أمام مدرسة بنطاق قسم شرطة حلوان، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها.

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام طالب بالوقوف أمام إحدى المدارس بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض، وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والمتضمن التضرر من طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لقيامه بالوقوف أمام المدرسة ممسكًا بسلاح أبيض "سنجة" ويقوم بالاستعراض بها أمام بعض الطلبة.

وقد أمكن تحديد المذكور وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض "المشار إليه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.